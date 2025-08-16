Infographie | 4 infos insolites sur les méduses

Infographie

Parmi les habitants les plus fascinants de nos océans, les méduses occupent une place à part. Leur apparence délicate, presque irréelle, contraste avec leur incroyable ancienneté et leurs particularités biologiques qui défient notre imagination. Derrière leur transparence se cachent des secrets qui étonnent encore aujourd’hui les scientifiques et les passionnés de la mer.

Découvrons ensemble quelques faits insolites et pourtant bien réels sur ces créatures marines.

Des êtres sans cerveau, ni cœur, ni sang

L’une des choses les plus étonnantes à propos des méduses est qu’elles vivent sans organes centraux. Elles n’ont ni cerveau, ni cœur, ni sang pour assurer leur survie. À la place, elles possèdent un simple réseau nerveux diffus qui leur permet de percevoir leur environnement et de réagir à la lumière, aux courants et aux proies.

Cela peut sembler incroyable, mais cette organisation rudimentaire suffit à leur permettre de se déplacer, de se nourrir et de se défendre.

La méduse immortelle qui défie le vieillissement

Il existe une espèce particulièrement fascinante : Turritopsis dohrnii, surnommée « la méduse immortelle ». Contrairement à la plupart des êtres vivants, elle a la capacité de revenir à son stade juvénile après avoir atteint la maturité. En cas de stress ou de blessure, elle inverse littéralement son cycle de vie, comme si elle réinitialisait son existence.

En théorie, cela lui permettrait de vivre indéfiniment, sauf si elle est victime d’un prédateur ou d’une maladie. Cette faculté unique intrigue les chercheurs qui y voient une clé pour mieux comprendre le vieillissement.

Des survivantes plus vieilles que les dinosaures

Si les méduses paraissent fragiles, leur longévité à l’échelle de l’évolution prouve le contraire. Elles existent depuis plus de 500 millions d’années, ce qui les rend bien plus anciennes que les dinosaures ou même que les arbres.

Leur incroyable capacité d’adaptation leur a permis de traverser les âges et de survivre aux bouleversements climatiques majeurs. Observer une méduse aujourd’hui, c’est un peu contempler un vestige vivant de la préhistoire marine.

Des lanternes vivantes dans l’océan

Autre curiosité : de nombreuses méduses sont capables de produire leur propre lumière. Ce phénomène, appelé bioluminescence, leur permet de se défendre, d’attirer des proies ou de communiquer. C’est notamment chez une espèce, Aequorea victoria, qu’a été découverte la fameuse protéine fluorescente GFP (Green Fluorescent Protein).

Cette molécule a révolutionné la recherche scientifique et médicale, au point de valoir un prix Nobel en 2008. Ainsi, une créature marine apparemment fragile a contribué à des avancées majeures pour l’humanité.