Documentaire À la recherche du léopard des neiges au sommet des montagnes Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.

Documentaire Le long voyage des anguilles de Nouvelle-Zélande Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.

Documentaire Les inventions des primates L’homme n’a pas le monopole de la création. Les primates eux aussi savent utiliser les objets de leur environnement...

Article Les secrets de la reproduction chez les limaces Les limaces, ces petites créatures souvent méconnues, cachent des secrets fascinants en ce qui concerne leur reproduction. Bien qu’elles...

Documentaire Examen d’un fossile de dinosaure parfaitement momifié Ce spécimen, un nodosaure, possède une armure protectrice à épines très caractéristique.

Article A la rencontre de l’échidné L’échidné, souvent méconnu, est un animal fascinant qui mérite notre attention. Aussi appelé « porc-épic épineux », il appartient à la...

Documentaire Les nombreux requins de la Space Coast en Floride Des millions de touristes y viennent pour profiter du soleil, du surf et des lancements de fusées.

Documentaire Vers la fin des animaux cobayes ? Les animaux ont toujours fait partie des « outils » quotidiens des instituts de recherche médicale. Aujourd’hui, l’avancée des connaissances a...

Documentaire Lions VS hippopotame En Tanzanie, l’équilibre délicat entre les espèces sauvages se révèle parfois de manière inattendue, comme le montre la tension...

Documentaire Adorable : les plus petits éléphants du monde Au fil de leur évolution sur l’île de Bornéo, ces éléphants sont devenus les plus petits du monde.

Documentaire Téma la taille du dinosaure ! Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 150 millions d’années. Certains pouvaient atteindre 30 mètres de long, 6 mètres...

Conférence Faune sauvage et NAC : loin des clichés La faune sauvage et les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) sont souvent perçus à travers des clichés simplistes, pourtant...

Documentaire Pourquoi les lémuriens sont-ils en danger ? Madagascar est le paradis des lémuriens. 50 espèces sont endémiques de l’île. À l’origine, ces petits animaux étaient tous...

Documentaire Mieux qu’un chenil, un club de vacances pour chien La garde d’animaux pendant les vacances est un marché en plein essor, avec des services de pet-sitting en ligne...

Documentaire Une mamie chasse un serpent mortel sans pression Au Japon, deux vieilles dames sont des chasseuses expertes de serpents de mer très venimeux.

Documentaire Quelles sont les espèces de requins responsables des attaques mortelles ? Ces trois espèces sont responsables de 80 % des attaques mortelles dans le monde.

Documentaire Le dauphin chagrin Le dauphin surprend encore. Facette méconnue du comportement de ces animaux charismatiques, l’assistance sociale est l’objet de ce documentaire...