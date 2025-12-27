Il ne faut pas sous-estimer les fourmis de feu et leurs douloureuses piqûres, surtout quand on met les mains dans leur fourmilière.
Parfois, sous l’eau, il se passe des trucs étranges.
Le monde sous-marin recèle des trésors qui dépassent souvent notre imagination la plus fertile. Parmi ces merveilles, le corail...
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Des centaines de millions de papillons s’agglutinent sur les arbres d’une forêt mexicaine…
Pour aller à la rencontre des géants des mers, les cétacés, nous allons suivre François Sarano, océanographe et ancien...
Le bousier est un insecte coléoptère coprophage.
Souvent qualifiés de forêts tropicales des mers, les récifs coralliens abritent près de 25 % de la vie marine...
Mossel Bay est l’un des endroits privilégiés des grands requins blancs de la région, connus pour leurs spectaculaires attaques...
Cousine du serpent, du crocodile et du lézard, la tortue est apparue à peu près en même temps que...
Les montagnes recouvrent presque un quart de la surface terrestre, abritant une multitude de créatures en tout genre. Falaises...
Leur vie est faite d’une entraide singulière…
Découvrons comment les animaux ont développé à travers plusieurs générations leur propre médecine leur permettant de se soigner grâce...
Dans cette vidéo, vous découvrirez différentes race de chiens : 1- Le Saint-Bernard : Réputé pour sa patience et...
Le loup Jimmy explore une colonie de populages des marais, semant l’inquiétude parmi les oiseaux nichant au sol. Pendant...
Comment gérer la dangerosité des chiens de combat ? La dresseuse de chiens Vanessa Bokr connaît mieux que personne l’agressivité...
Le combat d’un photographe, anthropologue et naturaliste américain pour sauver de l’extinction le quetzal, un oiseau au plumage vert...
Comment les étonnantes capacités physiques des ours inspirent la recherche médicale. Une enquête scientifique au plus près de l’animal,...
Le philosophe Richard David Precht explore les relations privilégiées entre humains et animaux. C’est par passion que Julie Dubreuil...
D’un coup de bec dans les branchies, ce héron mesurant entre 1,25 et 1,55m de haut peut tuer instantanément...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site