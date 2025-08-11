Documentaire

En Équateur, la forêt amazonienne renferme une multitude d’espèces animales et végétales. Traversée par des affluents de l’Amazone, elle est habitée essentiellement par des Indiens, qui vivent depuis toujours en harmonie avec la nature.

Mais ce « trésor vert » est de plus en plus menacé par la déforestation et les compagnies pétrolières. Or la préservation de sa richesse constitue un enjeu vital. Car si elle est détruite, c’est tout un peuple et toute une culture qui disparaîtront avec elle…

Remigio, un Indien Quichua, est un grand connaisseur de la forêt. Avec sa femme Angelika, une biologiste suisse, ils ont fondé il y a dix ans Amazoonico, un refuge pour animaux…

Extrait du film : » Gardiens des forêts – La forêt vivante »

Réalisation : Jean Queyrat

