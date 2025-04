Podcast

En 1960, la biologiste Rachel Carson annonçait un « printemps silencieux », et aujourd’hui, la réalité est là : un quart des oiseaux ont disparu en 40 ans… et avec eux, une part de notre lien au vivant.

Comment continuer à les observer, les écouter, les aimer, alors que leurs chants se font plus rares ?

L’ornithologue Philippe J. Dubois et la romancière Sigolène Vinson croisent leurs regards : entre rigueur scientifique et approche poétique, ils nous invitent à ralentir, à tendre l’oreille, et à réapprendre à voir.