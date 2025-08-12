Documentaire

Vivre ensemble n’est pas toujours facile. Sans appartenir à la même famille, certains animaux ont pourtant parfois de bonnes raisons de partager la même maison.

Pour se défendre et se protéger contre ses ennemis, on se débrouille beaucoup mieux à deux !

Les vigognes et les vanneaux le savent mieux que personne. Ils savent qu’ils peuvent compter l’un sur l’autre pour être avertis de l’approche d’un prédateur, tout comme la crevette pistolet et le poisson gobi.

Mais certains arrangements peuvent prendre formes bien plus surprenantes. C’est le cas du buffle et de petits oiseaux pour qui une grande toilette s’échange contre un petit festin.

Extraits des films : » Cuir, Poil, Plume – Symbiose » & » Cuir, Poil, Plume – Communication »

Réalisation : Paul Terrel

