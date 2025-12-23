Si l’histoire de la domestication du chien est souvent connue, celle du chat est longtemps restée un mystère. Pourtant, très tôt, les souverains se sont appropriés les félins afin de susciter l’effroi et le respect, ou les ont chassés et capturés pour affirmer leur puissance. De l’Antiquité à nos jours, découvrez l’histoire de la domestication des chats et des félins en général !