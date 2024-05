Décimées par une chasse abusive aux XIXe et XXe siècles, la baleine noire – ou baleine franche – est la plus...

Depuis 25 ans, Werner Freund vit et « parle » avec des loups. Cinq meutes de 25 loups issus du Canada,...

Les larves sont les figures d’une altérité radicale, le point le plus abject et le plus éloigné de l’humain....