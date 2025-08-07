Documentaire

Il y a un siècle à peine, la Méditerranée était le paradis des requins. Requins bleus, requins taupes, requins marteaux, et grands requins blancs foisonnaient tant la Méditerranée était poissonneuse.

Qu’est devenu ce monde magnifique ? Y a-t-il des lieux préservés où l’on puisse admirer les vestiges de sa splendeur passée ?

Où sont passés les grands requins ?

Survivent-ils dans quelques lieux secrets de notre Méditerranée ?

Il n’y a qu’une manière de la savoir : suivre François Sarano, un plongeur expérimenté, dans sa quête à la recherche des derniers seigneurs de la mer.