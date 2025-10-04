Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est une espèce de requins assez connue pour sa capacité à vivre aussi bien en eau salée qu’en eau douce.
Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...
Le Lykoï, souvent surnommé le « chat-loup » en raison de son apparence unique, est une race de chat qui suscite...
Chassés pour leur fourrure et délogés par les éleveurs de la région, il ne reste que 10 000 pétrogales...
Le chien est le plus ancien animal domestique connu à ce jour. Ces dernières années, de nouvelles données archéozoologiques,...
En voulant attraper une femelle bharal, cette panthère des neiges s’élance malgré elle dans le vide.
La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...
Entrez dans le monde mystérieux des chauves-souris géantes de l’Océan Indien. Découvrez leur habitat unique, leur reproduction en altitude...
L’ornithorynque est un véritable fossile vivant apparu il y a deux millions d’années. Et c’est sans doute aussi un...
\r\nPlongez dans les mystères de l’évolution avec le docteur Brady Barr ! Notre expert se lance dans une exploration...
Les coyloups, espèce hybride entre un loup et un coyote, sont de plus en plus nombreux en Amérique du...
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Les animaux tels que les cochons, les vaches, les moutons ou les poules sont de véritables enseignants de vie,...
Autour du fleuve Murray, les animaux se préparent à aller dormir. C’est le moment où le chat marsupial à...
Chiens, chats, cochons d’Inde jadis aimés… Nombre d’animaux sont ensuite délaissés. Ils atterrissent parfois dans des refuges de la...
Sur les rives de l’océan Atlantique, en Charente-Maritime, se trouve une jungle au cœur d’une forêt de pins. Bienvenue...
Les chats sont des prédateurs féroces, de redoutables machines à tuer. Mais ils sont aussi parmi les rares espèces...
Dans la ruche naissent plusieurs prétendantes au rôle de reine. Celle qui survivra aux autres aura la difficile mission...
Bora Bora, c’est la perle du Pacifique… Mais derrière la carte postale se cache aussi le plus gros trafic...
