Documentaire

Dans les années cinquante, les macaques de l’île de Koshima au Japon se mirent soudain à laver dans la mer les patates douces que les chercheurs leur donnaient à manger. Cette innovation aurait pu rester anecdotique si les primatologues ne l’avaient nommée «pré-culture». La culture comme «propre de l’homme» était ainsi remise en question. L’étude des primates les plus évolués, nos cousins chimpanzés et bonobos, a depuis permis de préciser la notion de culture animale : des habitudes acquises par apprentissage entraînant l’émergence de traditions distinctes selon les communautés. Petit à petit d’autres sociétés évoluées ont rejoint la ronde des espèces cultivées : éléphants, dauphins, orques et même les corbeaux… Au travers d’exemples précis et d’images insolites, ce documentaire porte un regard nouveau sur le débat nature contre culture pour éclairer cette question paradoxale : «la culture est-elle naturelle?». Un documentaire d’Emma Baus, Bertrand Loyer