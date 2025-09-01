Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...
Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.
« C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...
Le pirarucu tire son nom des langues tupi-guarani, « pira » veut dire « poisson », et « uruku...
Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à...
Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...
Au cœur du Pantanal brésilien, Muriel Robin et Chanee plongent dans la terre des Jaguars : une aventure sauvage,...
Dans la vallée de Deloun à l’ouest de la Mongolie, les hommes luttent pour préserver leur troupeaux des loups...
Frédéric Pignon nous partage sa rencontre avec Templado, un étalon devenu son mentor. Ce cheval fougueux et majestueux lui...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Connaissez-vous la « Scabra » ? Rassurez-vous il n’y a rien de scabreux : c’est l’une des quatre espèces...
Le léopard est l’un des plus mystérieux prédateurs d’Afrique. Au nord du Bostwana, là où l’Okavango forme l’un des...
Sur la pointe sud de l’Afrique du Sud, les jeunes otaries doivent apprendre à nager sur le terrain de...
Ces deux espèces ont plus d’un tour dans leur sac et comptent bien utiliser toutes leurs ressources pour survivre...
Ici, la Nature et l’Homme se sont alliés pour le meilleur ! Depuis plus de dix siècles le Mont-Saint-Michel...
Cet archipel des Caraïbes, aux 700 îles et îlots coralliens, était véritable havre de paix pour les amoureux de...
Cet oiseau coloré fait la fierté des Portoricains, qui œuvrent à son rétablissement dans la nature.
Rémi Dupouy, adepte de l’immersion sauvage, se rend en Roumanie pour réaliser l’un de ses plus vieux rêves :...
C’est dans la jungle du Népal, au pied de la chaîne Himalayenne, que vit une créature mythique : le...
