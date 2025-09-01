Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le papillon comète de Madagascar perdure sans pouvoir se nourrir Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.

Documentaire Pourquoi certains requins relâchent-ils leur proie après l’avoir mordue ? Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...

Documentaire Une femelle guépard appelle désespérément ses petits Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.

Podcast L’ami des gibbons « C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...

Documentaire Le pirarucu, un des rares poissons armés pour résister aux piranhas Le pirarucu tire son nom des langues tupi-guarani, « pira » veut dire « poisson », et « uruku...

Documentaire Nager sans protection aux côtés des requins Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à...

Documentaire Pourquoi les éléphants de mer sont-ils les meilleurs plongeurs ? Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...

Documentaire Muriel Robin et le Jaguar du Pantanal, le prédateur suprême Au cœur du Pantanal brésilien, Muriel Robin et Chanee plongent dans la terre des Jaguars : une aventure sauvage,...

Documentaire Mongolie : dresser des aigles pour sauver ses troupeaux Dans la vallée de Deloun à l’ouest de la Mongolie, les hommes luttent pour préserver leur troupeaux des loups...

Conférence Quand le cheval nous apprend à savoir-être Frédéric Pignon nous partage sa rencontre avec Templado, un étalon devenu son mentor. Ce cheval fougueux et majestueux lui...

Documentaire Le guépard : vitesse mortelle La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire L’île aux léopards Le léopard est l’un des plus mystérieux prédateurs d’Afrique. Au nord du Bostwana, là où l’Okavango forme l’un des...

Documentaire Les jeunes otaries, proies faciles du grand requin blanc Sur la pointe sud de l’Afrique du Sud, les jeunes otaries doivent apprendre à nager sur le terrain de...

Documentaire Course-poursuite haletante entre une couleuvre et un draco Ces deux espèces ont plus d’un tour dans leur sac et comptent bien utiliser toutes leurs ressources pour survivre...

Documentaire Les oies bernaches de la baie du Mont-Saint-Michel Ici, la Nature et l’Homme se sont alliés pour le meilleur ! Depuis plus de dix siècles le Mont-Saint-Michel...

Documentaire Les meilleurs lieux où admirer la vie marine aux Bahamas Cet archipel des Caraïbes, aux 700 îles et îlots coralliens, était véritable havre de paix pour les amoureux de...

Documentaire Connaissez-vous la surprenante amazone de Porto Rico ? Cet oiseau coloré fait la fierté des Portoricains, qui œuvrent à son rétablissement dans la nature.

Documentaire L’étonnante vie sauvage de Roumanie Rémi Dupouy, adepte de l’immersion sauvage, se rend en Roumanie pour réaliser l’un de ses plus vieux rêves :...