Documentaire Deux lions s’attaquent à un buffle isolé Le buffle est vigoureux et vend chèrement sa peau, les lions adaptent donc leur stratégie.

Article Quelles sont les raisons de la chute des bois chez les élans ? La chute des bois chez les élans est un phénomène naturel qui intrigue non seulement les chercheurs mais aussi...

Documentaire Chez les demoiselles garibaldis, c’est le mâle qui s’occupe des œufs Le mâle doit rester vigilant, car de nombreuses espèces voient les œufs comme un délicieux en-cas.

Documentaire Courir sur l’eau n’est pas un problème pour le basilic vert Le basilic vert est capable de courir sur l’eau à plus de 1.5 m/s, mais la vitesse seule ne...

Documentaire Le mal mystérieux qui atteint les tortues de Madagascar À Madagascar, Géraud Leroux se consacre à la protection des tortues marines des îles Barren dont l’habitat est de...

Documentaire Les précieux fossiles du tout premier dinosaure jamais décrit : le mégalosaure Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?

Conférence Homme / Animal domestique : quels échanges ? Comment des espèces différentes peuvent se comprendre mutuellement ? Conférence de Marine Grandgeorge, Maître de conférences à l’Université de...

Documentaire Tout près des animaux Partez à la rencontre des différents animaux qui peuplent notre région avec Stéphanie Mallauran. Entre sangliers, Highland cattles, tortues...

Documentaire Baleines noires vs homards Le film relate les efforts visant à protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord de l’extinction. Sa conservation impose...

Documentaire Sauver les rhinocéros à tout prix Des rhinocéros sous haute protection dans cet orphelinat

Documentaire Les ours bruns, colosses de l’Alaska En Arctique, toutes les populations d’ours ne vivent pas de la même façon les changements liés au réchauffement climatique....

Documentaire Eléphants du Cameroun Dans les toutes prochaines années, un des défis majeurs pour l’Afrique, sera, selon la WWF (Worldwide Wildlife Fundation), la...

Documentaire Tortue alligator : la machine de guerre La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...

Documentaire La harpie féroce, redoutable prédatrice aérienne La jeune harpie féroce attend, immobile, nichée au creux des branches d’un arbre gigantesque. Ses yeux perçants scrutent l’horizon,...

Documentaire Caïman : une lutte acharnée pour la survie ? Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...

Documentaire Les dinosaures vivants Les paléontologues du Musée américain d’histoire naturelle partent à la rencontrent des dinosaures du Triasique, du Jurassique et du...

Documentaire Le castor abat des arbres de plusieurs mètres Peu à peu, il revient… Exterminé pendant des siècles pour sa fourrure et pour sa chair, le castor d’Europe...