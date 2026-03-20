Cally, un condor femelle, pensionnaire aux Aigles du Léman, va connaître ses premiers vols en pleine nature à Morzine.
Elle a été choisie pour son envergure, ailes déployées : 2m à 2m90.
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