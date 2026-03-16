Le Busard cendré ne vit pas partout comme il vit dans nos garrigues méditerranéennes. Pierre Maigre, Président de la LPO Occitanie et passionné par ce rapace majestueux vous emmène à la découverte du Prince des garrigues, qu’il a longtemps étudié.
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