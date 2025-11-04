Le centre de réhabilitation pour la vie sauvage en Afrique du Sud accueille des bébés babouins orphelins dans l’objectif de les réinsérer dans un milieu sauvage.
25 ans à risquer sa vie auprès des humains
La biodiversité terrestre traverse une crise d’une ampleur inédite depuis des millions d’années. Partout dans le monde, les habitats...
Les larves d’éphémères grandissent dans la vase pendant un an, en attendant les bonnes conditions pour sortir. Elles doivent...
Dans un cirque, on fait un bras d’honneur à la chaîne alimentaire
La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...
Toute créature vivante a besoin d’énergie et donc de nourriture. C’est même un facteur important dans la façon dont...
Ces scientifiques ont deux missions principales : photographier les requins présents dans la zone, et prélever un échantillon de...
Au Cameroun, les chimpanzés ne sont pas en sécurité : ils sont dans le collimateur des braconniers. Les bébés...
Les chevaux ne se couchent-ils jamais ? Nous perçoivent-ils comme plus grands qu’eux ? Une année en âge de...
Venu des fleuves de l’Est, le silure a colonisé la quasi-totalité des lacs, canaux et rivières d’Europe depuis 1950....
De nombreuses espèces (grenouilles, brochets, foulques, grèbes, putois, hérons pourprés, râles…) se côtoient ainsi, entre ciel et eau, et...
Durant l’été 1847, alors qu’il entreprend un tour de Bretagne, Gustave Flaubert fait la rencontre d’un phoque, à Rennes....
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...
Chaque année, le concours du plus beau chat de France est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des...
Luttes de pouvoir sans merci dans ce groupe de lions.
Aussi à l’aise dans les cours d’eau du continent Africain que dans les forêts en altitude, le cobra des...
Le toilettage des chiens et des chats est une étape essentielle pour assurer leur bien-être et leur santé. Pourtant,...
Orque, Requin Blanc, Encornet Géant, Crocodile … Quel est le plus redoutable prédateur marin ?
Les comportements étranges et parfois amusants du chat sont en fait la plupart du temps instinctifs et peuvent être...
Tous les hivers, depuis une trentaine d’années, de nombreu cétacés meurent asphyiés dans des filets de pêche au milieu...
