Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une terrible rencontre avec un prédateur méconnu, un phoque aux allures d’ogre : le léopard de mer. Ce phoque géant vit aux confins de la planète dans l’endroit le plus inhospitalier qui soit : l’Antarctique, un monde de glace et de roche.
Deux ans après leur première rencontre, Göran décide d’affronter ses peurs et de refaire face à ce Léviathan des glaces.
Documentaire : Le léopard de mer, seigneur des glaces
Réalisation : Jean-François BARTHOD & Jérôme BOUVIER