Documentaire

Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une terrible rencontre avec un prédateur méconnu, un phoque aux allures d’ogre : le léopard de mer. Ce phoque géant vit aux confins de la planète dans l’endroit le plus inhospitalier qui soit : l’Antarctique, un monde de glace et de roche.

Deux ans après leur première rencontre, Göran décide d’affronter ses peurs et de refaire face à ce Léviathan des glaces.

Documentaire : Le léopard de mer, seigneur des glaces

Réalisation : Jean-François BARTHOD & Jérôme BOUVIER

