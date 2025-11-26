Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce n’est pas un animal de sprint, il mise tout sur l’effet de surprise pour fondre sur sa proie en un instant.
Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...
Ces morses se retrouvent à côté du plus grand prédateur terrestre. L’ours blanc est un expert pour se déplacer...
La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans...
La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...
Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...
Le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut avaler un millier de poissons en une bouchée. Et il...
Le Tamarin-lion doré est tout petit et d’un roux flamboyant. À première vue, c’est donc une proie facile et...
Cette nouvelle méthode de marquage ne nécessite pas de capturer le requin, ce qui affecte beaucoup moins son comportement.
Ici des chevreuils, qui ont envahi le cimetière par dizaines, là des castors qui menacent de bloquer le cours...
Le comportement du chat est très complexe : il inclut leur langage pour communiquer, leurs habitudes et leurs manières...
A Thoiry, 45 kilomètres de Paris, dans un immense parc de 150 hectares cohabitent, en pleine nature, près de...
Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...
Les bébés sont loin d’être des adultes miniatures : en grandissant, morphologie et comportements changent (proportions des os, façons...
Papillons, baleines grises, oiseaux migrent afin de trouver des conditions mieux adaptées à leur survie. Les migrations animales sont...
La mygale fouisseuse noire, créature fascinante et souvent méconnue, est un exemple impressionnant de la diversité et de l’ingéniosité...
Cyrus North et Tanguy Toopet se lancent dans une aventure passionnante aux côtés du berger Joseph Boussion, dans les...
À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il...
\r\nL’aventurier et spécialiste des animaux, Donald Schultz est au Sri Lanka dans une quête à la capture de serpents...
Parmi ces espèces, le Crocodylus Porosus, ou crocodile marin d’Australie. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’industrie de...
Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...
