La mâchoire de ce poisson s’étire pour faire quatre fois sa taille au repos. Plus la mâchoire est grande, plus le poisson est dominant.
Chien de berger, de garde et de défense. Caractère: Calme, équilibré, attaché aux gens de la famille, méfiant envers...
Nzuri pourrait s’attaquer à une gazelle de Thomson, mais elle choisit finalement une autre proie tout aussi véloce.
L’alligator ne se contente pas d’habiter un étang, il le déblaie, l’agrandit si besoin et entretient ses fondations.
Cette conférence filmée a été imaginée dans le cadre du retour sur les diagnostics de vulnérabilité effectués dans le...
Pour personnaliser l’odeur de son terrier, la chouette chevêche collectionne les excréments. Les bouses de bisons séchées lui permettent...
Aussi à l’aise dans les cours d’eau du continent Africain que dans les forêts en altitude, le cobra des...
Ce primate frugivore et insectivore fait les frais de ses mœurs nocturnes et de son faciès de monstre.
Voilà 4 jours que cette femelle et ses petits n’ont rien attrapé, elle ne peut pas se permettre d’échouer.
Le quiz de la sane apporte enfin des explications aux multiples questions triviales ou scientifiques que tout amateur de...
Moins de place que des Saint-Bernards, mais des gros sous à la clé… Réalisation : Jessica Bertaux
Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...
L’arénicole, banal ver marin, vit et respire en bord de plage au rythme des marées… En étudiant son...
Le Moyen-Orient a connu un âge d’or de la cavalerie ; entre le XIIe et le XVe siècle, le...
Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont vulnérables face aux nombreux dangers. Qu’ils grandissent en groupe ou avec une...
En hiver, lorsque la neige a recouvert le sol d’un épais manteau blanc et que les proies se retrouvent...
Le tigre de Sibérie est la plus grosse espèce de tigre. Pour prospérer, ce prédateur a besoin de 8...
Avec l’arrivée des premiers frimas, les insectes se préparent à la survie selon différentes techniques : les coccinelles possèdent...
Le géocoucou, il n’est pas qu’un personnage de dessin animé, il existe vraiment. Et il peut courir, si vite...
Dans la taïga finlandaise, le glouton joue souvent les trouble-fêtes. Plus lent que la plupart des prédateurs, il utilise...
Jim et Jean Thomas, deux gardiens de zoos australiens, quittent leur vie citadine pour s’immerger dans les forêts tropicales...
