Comment six millions de rats – soit plus de deux fois le nombre d’habitants à Paris – peuvent-ils proliférer dans la capitale ? Les services publics agissent-ils suffisamment ? Les autorités sanitaires alertent pourtant sur les dangers d’une telle prolifération.

Paris compterait aujourd’hui six millions de rats. La mairie de Paris consacre 1,5 million d’euros chaque année à la dératisation. Les égoutiers municipaux investissent les couloirs des égouts avec des petits cubes verts d’anticoagulant qui mettent trois à quatre jours à faire effet sur les rats. Le but n’est pas de tuer tous les rats, mais d’en réguler la population. Mais pour certains Parisiens ce n’est pas assez. « Nous sommes contraints de faire le travail que la mairie ne fait pas. » Jacques et Sylvain organisent une manifestation contre la mairie : « Les citoyens en ont assez de vivre dans une ville jonchée d’ordures. C’est ce qui mène à la prolifération des rats. » Paris est la cinquième ville du monde la plus impactée par ce problème, mais d’autres villes en Europe y font face : Londres, mais aussi Berlin, Amsterdam et d’autres. En les combattant, la ville de Paris est devenue une sorte d’experte et accueille même parfois des représentants des services d’hygiène d’autres villes.

