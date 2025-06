Conférence

Le mammouth laineux, dernier représentant d’une longue lignée, est apparu il y a 250 000 ans. Certains exemplaires nous sont parvenus si bien conservés dans les sols gelés de Sibérie que leur chair est restée comestible ! Aux derniers temps de leur splendeur, un grand froid régnait dans le nord de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique. Il y a 10 000 ans, un climat plus chaud et plus humide s’est instauré, des forêts ont remplacé les steppes, privant de nourriture les grands herbivores. Certains ont dû émigrer, d’autres comme le mammouth ont disparu. Ce changement, dans le climat et dans les paysages, a-t-il été suffisant pour expliquer ces disparitions, ou l’homme d’alors, par ses actes de chasse, en est-il en partie responsable ? La question reste ouverte.

Avec Alain Foucault.