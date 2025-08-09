Documentaire

Inaccessible et donc vierge de toute présence humaine, le Marais de Kaw est longtemps resté un mystère écologique. On ne savait rien ou presque de sa faune, de sa flore, de son eau stagnante depuis des milliers d’années.

Jusqu’au jour où, Daniel Guiral, un chercheur spécialisé en écologie littorale, a l’idée de poser au milieu de ce marais une plate-forme en aluminium pour s’en servir de base de travail.

Après plusieurs années d’acharnement, ce projet unique voit enfin le jour. Accompagné de plusieurs scientifiques d’autres disciplines, il s’installe sur sa plateforme pendant un an pour lever les mystères qui se cachent sous l’eau sombre et pleine de vie du marais.

Documentaire : L’énigme du caïman noir

Réalisation : Luc Riolon

