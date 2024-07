Documentaire



Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une terrible épreuve à ses habitants car la saison sèche le réduit dans des proportions drastiques et lance les animaux dans une course désespérée contre la montre.

Il faut gagner, avant les autres, l’une des rares zones humides restantes. Le problème est qu’il n’y aura pas de la place pour tout le monde. Pour les nombreux caïmans c’est une lutte particulièrement âpre pour la survie. Ce film suit l’un d’entre eux, un jeune mâle. Pourra-t-il tenir jusqu’à la saison humide, qui est aussi celle des amours et de la vie ?

Auteurs: Denis DOMMEL, Gautier DUBOIS