Documentaire

Une petite centaine de chacals a trouvé refuge dans la baie namibienne de Bakers : ils y chassent exclusivement des proies bien plus grandes qu’eux – des otaries à fourrure. Malgré leur petite taille, ces prédateurs se révèlent être des créatures intelligentes et opportunistes, dotées d’une remarquable capacité d’adaptation. Ils ont su évoluer pour prospérer dans un environnement radicalement différent de la savane qui est leur habitat d’origine.

Documentaire : Bande de Chacals

Un documentaire de Bertrand Loyer

