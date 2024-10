Conférence

La thérapie laser s’est imposée comme une méthode de traitement innovante et polyvalente en médecine vétérinaire, touchant non seulement les animaux de compagnie traditionnels, mais aussi les nouveaux animaux de compagnie (NAC), les équidés et les animaux de production. Cette technique, fondée sur l’utilisation de la lumière concentrée, vise à stimuler la guérison des tissus, à réduire la douleur et à limiter les inflammations. Ses applications sont vastes et s’étendent à diverses espèces, montrant une grande adaptabilité selon les besoins spécifiques de chaque animal.