Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...
Le lagon de Nouvelle-Calédonie est un paradis pour les requins. Mais pas n’importe lesquels : on a l’habitude de...
Ce reptile primitif, qui a co-existé avec les dinosaures il a 250 millions d’années, est le dernier représentant de...
Le hérisson d’Europe est bien plus qu’une simple silhouette familière qui traverse nos jardins à la tombée de la...
Les ancêtres de ce chiroptère ont été les premiers mammifères à pénétrer sur l’île, bien avant les humains. En...
Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé.
Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.
Alors qu’elle est à la peine face à la vélocité et aux puissants coups de la crevette-mante, cette pieuvre...
Cette amoureuse des fleurs travaille de manière folle.
Il est le roi de la jungle, l’animal qui fascine petits et grands. Mais le tigre du Bengale est...
Également appelés « vaches de mer », les lamantins, de gros mammifères aquatiques herbivores, vivent dans les lagunes des eaux caribéennes....
Rhinoplastie, lifting ou encore appareil dentaire, la chirurgie esthétique vétérinaire est de plus en plus pointue et de plus...
Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur...
Les colonies d’abeilles vivent soit de manière indépendante, dans les trous des vieux arbres par exemple, soit en utilisant...
L’évolution des loups a fait d’eux des super prédateurs. Mais comment ont-ils survécu aux glaciations, aux massacres et aux...
Souriant, joueur et rassurant, star du petit écran, nous aimerions tous l’avoir pour ami ! Le dauphin occupe une...
Dans la lagune de Conkouati au Congo, une association s’est engagée dans une mission inédite : permettre à des...
Le diplodocus est l’un des dinosaures les plus emblématiques et fascinants ayant jamais existé. Son allure majestueuse et sa...
Depuis la nuit du temps, l’Inde est une terre d’animaux sauvages. C’est ce que l’écrivain anglo-indien Rudyard Kipling souhaitait...
