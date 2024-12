Documentaire

Camille à 8 ans. Elle a rejoint pour les vacances son oncle Pierre et sa tante Valérie dans leur charmant petit village. Des vacances au grand air au milieu des marmottes et des bergers. Camille regarde vivre de nombreux animaux qu’elle ne connaissait que dans les livres. Le monde laborieux des fourmis, les facéties des jeunes cabris, les oiseaux et les adorables marmottes qu’elle rêvait tant de rencontrer lui offrent un magnifique spectacle. Les journées de Camille sont bien remplies : traite des vaches et ramassage du lait avec Eric le fromager, photos de bouquetins à l’aide d’une tente de camouflage, garde du troupeau avec les chiens de Patrick le berger, pêche à la truite dans les torrents, ascension sur un glacier ou repos dans un refuge.