L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et Adrien, deux amis amateurs de balades. Après avoir emmené la chatte Ewia explorer les forêts genevoises, ils décident de faire de même avec ses 3 chatons. D’abord craintifs, les félins prennent vite goût à ces explorations dans la nature et apprennent à suivre les deux copains dans leurs pérégrinations. Sébastien et Adrien décident alors de partir avec leurs 4 chats randonner en haute montagne pendant quelques jours. Une bouffée de liberté et une jolie histoire de communion entre humains et animaux.