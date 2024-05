Documentaire



La chirurgie esthétique vétérinaire gagne en précision et popularité, avec des interventions telles que la rhinoplastie, le lifting et les appareils dentaires de plus en plus courantes. En France, la plupart de ces opérations visent le bien-être de l’animal, mais à l’étranger, des interventions purement esthétiques représentent un marché de plusieurs millions de dollars. Des pratiques telles que la liposuccion ou les injections de botox dans les oreilles ou la queue sont observées outre-Atlantique (Brésil et États-Unis), où la chirurgie esthétique sur nos compagnons peut parfois franchir des limites.