Documentaire

Situé à proximité de la charmante ville de Vannes, au cœur de la magnifique région bretonne, se trouve un trésor naturel inégalé : le Parc Zoologique et Botanique de Branféré. Cet endroit enchanteur, où la faune et la flore s’entrelacent harmonieusement, est bien plus qu’un simple zoo. C’est un sanctuaire de la biodiversité, abritant une pléthore d’animaux fascinants, représentant une diversité impressionnante de cinq continents différents.

Avec pas moins de 1500 pensionnaires à plumes, à poils et à écailles, le Parc Zoologique et Botanique de Branféré offre une expérience immersive unique, à la fois éducative et divertissante, pour les visiteurs de tous âges. Que vous soyez un passionné de la nature ou simplement à la recherche d’une journée enrichissante en famille, ce lieu exceptionnel saura vous émerveiller.

Dès que l’on franchit les portes de ce sanctuaire de la vie sauvage, on est transporté dans un monde où l’aventure et la découverte sont au rendez-vous à chaque coin de verdure. Les cris des singes, les rugissements des lions et le doux gazouillis des oiseaux exotiques créent une symphonie naturelle qui résonne à travers les sentiers sinueux du parc. Chaque enclos, minutieusement conçu pour reproduire l’habitat naturel des animaux, offre aux visiteurs l’opportunité d’observer ces créatures majestueuses dans un cadre qui leur est familier.