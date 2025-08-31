Lorsqu’ils chassent, l’arme secrète des serpents est leur organe de Jacobson, qui sert à analyser les informations transmises par leur langue bifide. Images tirées de la série documentaire « Monde mortel ».
Ce mammifère déploie des trésors d’intelligence pour piéger des bancs de poissons.
Le buffle est vigoureux et vend chèrement sa peau, les lions adaptent donc leur stratégie.
La chute des bois chez les élans est un phénomène naturel qui intrigue non seulement les chercheurs mais aussi...
Le mâle doit rester vigilant, car de nombreuses espèces voient les œufs comme un délicieux en-cas.
Le basilic vert est capable de courir sur l’eau à plus de 1.5 m/s, mais la vitesse seule ne...
À Madagascar, Géraud Leroux se consacre à la protection des tortues marines des îles Barren dont l’habitat est de...
Swift est en danger car elle est plus lourde que les autres suricates et son corps peine à suivre...
Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?
Les poissons possèdent une caractéristique physique qui les distingue : les écailles. Ces structures, bien que souvent négligées, jouent...
Rhinoplastie, lifting ou encore appareil dentaire, la chirurgie esthétique vétérinaire est de plus en plus pointue et de plus...
Le phoque gris (Halichoerus grypus) est un mammifère marin appartenant à la famille des phocidés. Ce pinnipède, reconnaissable à...
Au Brésil, le centre d’Itamaraca recueille les jeunes lamantins qui s’échouent régulièrement sur les plages du littoral. Ce phénomène...
Avant de pouvoir régner sur la savane, les jeunes prédateurs sont fragiles et inconscients des dangers qui les entourent....
Au plus fort de l’été, les guêpes accompagnent bien souvent nos repas à la campagne. Insolentes et tenaces, elles...
Dans le nord du Kenya, le Dr. Dan Rubenstein se bat pour sauver le zèbre Grevy de l’extinction.
Les petites îles de la Sonde abritent de nombreuses espèces de reptiles, un paradis pour les chasseurs de serpents....
Les lucioles, aussi appelées vers luisants, appartiennent à la famille des Lampyridae, qui regroupe plus de 2 000 espèces....
Dans son milieu d’origine, le Poisson Lion est un simple prédateur parmi d’autres. Il fait partie de l’équilibre écologique....
Ce film raconte l’histoire de Laïla Del Monte, communicatrice animalière de réputation internationale. La communication animale est la capacité...
L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site