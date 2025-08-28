Le mégalodon a disparu de nos océans il y a 3,6 millions d’années. Qu’est-ce qui a provoqué cette extinction ? Un autre super-prédateur ? Le changement climatique ?
En frottant ses piquants les uns contre les autres, le tenrec envoie des ultrasons pour ses congénères.
Ce requin à pointes noires de 12 ans est le tout premier spécimen du parc. Il doit bientôt rejoindre...
Dans la capitale, il n’y a pas que des pigeons… Vous y trouverez aussi des faucons crécerelles et des...
Les chevaux fascinent depuis des millénaires, aussi bien par leur élégance que par leur puissance. Derrière leur silhouette majestueuse...
Après l’avoir remise en liberté et avoir passé des années à l’observer, les soigneurs hésitent sur la conduite à...
Lorsqu’un banc de piranhas frénétiques fait une nouvelle victime, ils se jettent à corps perdu dessus et l’eau se...
Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.
Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de...
Il est le roi de la jungle, l’animal qui fascine petits et grands. Mais le tigre du Bengale est...
Le semnopithèque de Cat Ba, également connu sous le nom de langur de Cat Ba (Trachypithecus poliocephalus), est l’un...
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
Le site de Hot Springs dans le Dakota du Sud est l’un des plus riches gisements de Mammouth de...
L’envol des prédateurs et les monstres marins. Imaginez un monde extraordinaire où de gigantesques créatures régissent la nature tout...
Les tritons sont des amphibiens urodèles, représentés entre autres par le genre Triturus. Ils s’apparentent aux salamandres ; d’une...
La maison des patous, c’est la bergerie. À la naissance, ce chien de berger doit passer une grande...
Sur la côte nord de la France, là où la Manche rencontre la mer du Nord, se déploie un...
Gabin, un chien de cinq ans qui vient de perdre sa maîtresse, se retrouve dans un refuge où il...
La savane africaine : un monde où les prédateurs font régner la terreur, où les herbivores fuient constamment devant...
Les sangliers ont de moins en moins peur de l’homme. Les randonneurs du parc national des Calanques le savent...
Au début de mai, sous le soleil ou sous les giboulées printanières, Gisèle et ses parents effectuent des observations...
