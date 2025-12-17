C’est un phénomène inédit !
Parfois, ça se passe bien.
Le renard roux a une technique assez spéciale pour attraper les campagnols…
Pour le savoir, les spécialistes examinent un indice que le requin a laissé derrière lui.
À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...
Le cachalot, un champion de l’apnée
Des petites chouettes voient le jour dans une campagne française.
Si l’on demandait à un passant de décrire une souris, les adjectifs qui surgiraient seraient probablement « petite », « rapide », voire...
C’est l’un des plus grands mammifères de tous les temps !
Certains animaux n’hésitent pas à s’aventurer dans des milieux qui ne leur sont pas familiers. Tourné en Argentine, dans la baie...
Alors que pour certains animaux il est préférable de rester seul, pour d’autres, faire équipe avec d’autres mamans relève...
C’est sur la côte Ouest des Etats-Unis, et plus précisément en bordure de la petite ville de West Yellowstone...
Venu des fleuves de l’Est, le silure a colonisé la quasi-totalité des lacs, canaux et rivières d’Europe depuis 1950....
Sur les traces d’une jument de Przewalski, d’une chienne citadine et de deux philosophes (Baptiste Morizot et Vinciane Despret),...
Fred et Jamy se rendent sur les plages de Bretagne pour découvrir les multiples espèces animales et végétales du...
Le phénomène de disparition des abeilles inquiète de plus en plus de personnes, et beaucoup cherchent des moyens d’agir...
Le monde fascinant des serpents regorge de formes, de couleurs et de tailles étonnantes. Si certains reptiles rampants peuvent...
Le lion n’est pas le roi des animaux. Une lionne l’a détrôné : voici la véritable histoire d’une lionne...
Les ptérodactyles, grands cousins ailés des dinosaures, ont dominé les cieux du jurassique et du crétacé pendant 150 millions...
Il y a 150 ans, les premiers colons atteignent le far-ouest Pacifique, découvrent un océan inépuisable de poissons, de...
Un biologiste et son équipe ont réussi à filmer les derniers guépards asiatiques. Ils en tirent de précieuses indications...
