Article

L’Europe, bien que moins réputée pour ses serpents venimeux que des régions comme l’Asie ou l’Afrique, abrite tout de même plusieurs espèces de serpents venimeux. Leur venin peut varier en termes de toxicité et de dangerosité pour l’homme.

1. Vipère aspic (Vipera aspis)

La vipère aspic est probablement l’un des serpents les plus venimeux d’Europe. On la trouve principalement en France, en Italie, en Suisse, et dans certaines parties de l’Espagne.

Caractéristiques :

la vipère aspic mesure entre 60 et 90 cm de long, avec une tête triangulaire et un corps trapu. Elle peut être brune, grise ou même rougeâtre, avec des motifs en zigzag le long de son dos. Habitat : elle préfère les régions rocheuses, les prairies sèches et les forêts claires.

elle préfère les régions rocheuses, les prairies sèches et les forêts claires. Venin : son venin neurotoxique et hémotoxique peut provoquer des douleurs locales, des enflures, des vertiges et, dans des cas plus rares, des complications graves comme des nécroses ou des défaillances d’organes. Toutefois, les décès sont rares grâce aux soins médicaux modernes.

2. Vipère péliade (Vipera berus)

Aussi appelée vipère commune ou vipère européenne, la vipère péliade est présente dans une grande partie de l’Europe, du nord de la France à la Scandinavie et en Russie.

Caractéristiques :

mesurant entre 50 et 70 cm, elle est plus petite que la vipère aspic. Son corps est souvent gris, brun ou noir, avec un motif en zigzag distinctif sur le dos. Habitat : ce serpent s’adapte à divers habitats, allant des forêts et des prairies aux tourbières et zones marécageuses.

ce serpent s’adapte à divers habitats, allant des forêts et des prairies aux tourbières et zones marécageuses. Venin : son venin est moins puissant que celui de la vipère aspic, mais il peut tout de même causer des symptômes tels que des douleurs, des œdèmes, des nausées et des vertiges. Les complications graves sont rares, mais possibles chez les personnes vulnérables (enfants, personnes âgées).

3. Vipère d’Orsini (Vipera ursinii)

La vipère d’Orsini est l’une des vipères les plus rares et les plus petites d’Europe. Elle se trouve principalement dans les régions montagneuses de la France, de l’Italie et des Balkans.

Caractéristiques :

avec une longueur maximale d’environ 50 cm, elle est petite et élancée. Elle présente des motifs bruns ou gris sur son dos. Habitat : cette vipère préfère les prairies alpines, les plateaux rocheux et les steppes.

cette vipère préfère les prairies alpines, les plateaux rocheux et les steppes. Venin : son venin est moins toxique que celui d’autres vipères européennes. Les morsures causent rarement des effets graves chez l’homme, mais elles peuvent provoquer des symptômes locaux comme la douleur et le gonflement.

4. Vipère ammodyte (Vipera ammodytes)

La vipère ammodyte, ou vipère à cornes, est largement considérée comme le serpent le plus venimeux d’Europe. On la trouve principalement dans les Balkans, le sud de l’Europe centrale et certaines régions de l’Italie.

Caractéristiques :

ce serpent se distingue par une petite « corne » sur son museau. Il peut mesurer jusqu’à 95 cm et a un corps épais avec des motifs en zigzag. Sa couleur varie du gris au brun-rouge. Habitat : on la rencontre souvent dans les régions rocheuses, les collines et les montagnes.

on la rencontre souvent dans les régions rocheuses, les collines et les montagnes. Venin : le venin de la vipère ammodyte est très puissant et contient des neurotoxines et hémotoxines. Il peut provoquer des symptômes graves tels que des douleurs intenses, des troubles de la coagulation sanguine, des problèmes respiratoires et, dans les cas graves, un choc anaphylactique. Les morsures nécessitent souvent une intervention médicale urgente.

5. Vipère de Lataste (Vipera latastei)

Cette espèce de vipère se trouve principalement dans la péninsule ibérique (Espagne et Portugal) ainsi que dans certaines régions du Maroc.

Caractéristiques :

la vipère de Lataste est facilement reconnaissable par sa tête en forme de triangle et une petite corne sur son museau, similaire à la vipère ammodyte. Elle mesure généralement entre 60 et 70 cm. Habitat : elle vit dans les régions rocailleuses et sèches, souvent à basse altitude.

elle vit dans les régions rocailleuses et sèches, souvent à basse altitude. Venin : le venin de la vipère de Lataste est modérément toxique, mais il peut entraîner des douleurs locales, des gonflements, et parfois des symptômes systémiques comme des nausées et des vertiges.

6. Vipère de Nikolsky (Vipera nikolskii)

Principalement présente en Ukraine, dans le sud de la Russie et dans certaines parties des Balkans, la vipère de Nikolsky est souvent considérée comme une sous-espèce de la vipère péliade, mais elle est souvent décrite comme plus venimeuse.

Caractéristiques :

ce serpent, principalement noir, peut atteindre 70 cm. Il a un aspect sombre et uniforme, ce qui le rend facilement reconnaissable. Habitat : la vipère de Nikolsky préfère les forêts humides et les prairies marécageuses.

la vipère de Nikolsky préfère les forêts humides et les prairies marécageuses. Venin : son venin est similaire à celui de la vipère péliade, mais des études montrent qu’il pourrait être plus puissant. Les morsures peuvent provoquer des douleurs intenses, des gonflements et, dans certains cas, des troubles systémiques.

7. Vipère des steppes (Vipera ursinii moldavica)

Cette sous-espèce de la vipère d’Orsini se trouve principalement dans les steppes d’Europe de l’Est, notamment en Roumanie, Moldavie et Ukraine.

Caractéristiques :

c’est un petit serpent, mesurant généralement entre 40 et 60 cm, avec une couleur brun-gris et un motif en zigzag. Habitat : elle préfère les prairies et les steppes, souvent dans des régions sèches et ensoleillées.

elle préfère les prairies et les steppes, souvent dans des régions sèches et ensoleillées. Venin : le venin de la vipère des steppes est modéré en termes de toxicité. Les morsures provoquent généralement des douleurs et des enflures, mais sont rarement mortelles.

Conclusion

Les serpents venimeux d’Europe, bien que moins redoutables que ceux d’autres continents, représentent tout de même un risque sérieux dans certaines régions. Les vipères, notamment les vipères aspic, péliade, et ammodyte, sont les plus couramment rencontrées. Bien que les morsures puissent être dangereuses, elles sont rarement mortelles grâce à l’accès aux soins médicaux et à l’utilisation de sérums antivenimeux. La prudence reste néanmoins de mise, surtout dans les zones où ces serpents sont courants.