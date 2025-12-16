Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur les souris Si l’on demandait à un passant de décrire une souris, les adjectifs qui surgiraient seraient probablement « petite », « rapide », voire...

Documentaire Baluchithère : le géant disparu C’est l’un des plus grands mammifères de tous les temps !

Documentaire Le Noël le plus dangereux du monde : la savane en pleine chasse La savane africaine durant la période de Noël, moment où la nature suit ses rythmes habituels mais offre une...

Conférence Animal polytraumatisé Émilie Mongellas, responsable du service d’urgence et des soins intensifs du CHV des Cordeliers vous présente une conférence sur...

Documentaire Lionnes VS girafe, ça tourne pas ouf Des lionnes chassent et tuent une girafe dans la savane.

Documentaire Inde, au royaume des tigres sauvages Il est le roi de la jungle, l’animal qui fascine petits et grands. Mais le tigre du Bengale est...

Documentaire Planète Dinosaures – Prédateurs suprêmes Zoom sur trois dinosaures très différents, tous carnivores, pour comprendre comment ils chassaient et tuaient leurs proies et, parfois,...

Documentaire Comment le chien est-il devenu le premier ami de l’homme ? Il partage nos vies depuis 20 000 ans. En cours de route, il nous a aidés à trouver de...

Documentaire Comment les dinosaures ont (vraiment) disparu Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres ? Jusqu’aux années 1980, la disparition...

Documentaire La faune oubliée : voyage au cœur de l’endémisme malgache Madagascar, isolée du continent depuis 80 millions d’années, abrite une faune unique avec un taux d’endémisme exceptionnel de 95...

Documentaire Survivre ou mourir – Chronique de l’Afrique sauvage La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire Les XL bullys : des chiens dangereux ? L’American Bully XL suscite autant de passions que de défiance. Si pour certains, ce chien au corps massif et...

Article Que mange l’orque ? Les orques, également appelées épaulards (Orcinus orca), sont des mammifères marins emblématiques qui occupent une place de choix au...

Conférence Je n’ai plus peur des araignées Comment comprendre l’origine et la manifestation de cette crainte très répandue ? Pour comprendre l’origine de cette phobie, il...