Depuis la création du centre Athenas, Gilles Moyne a soigné 66 lynx et a réussi à en relâcher 22....
La musaraigne à trompe est un tout petit mammifère insectivore. Si elle ressemble à un rongeur, ou même à...
Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...
Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse....
Même si ce sont des oiseaux, les autruches doivent couver leurs oeufs à même le sol. Chez cet imposant...
Sur les hauteurs du plateau tibétain, surnommées le toit du monde, une créature passe la moitié de l’année à...
Sa vitesse étant son principal atout, le guépard ne peut pas se permettre de risquer une blessure en affrontant...
Le babiroussa est un animal exceptionnel entre le porc et le sanglier. Celui-ci s’appelle Albus, et il a souffert...
Ruse, escadrille volante et oxygène, c’est cette semaine dans le Zapping Sauvage. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien...
En frottant ses piquants les uns contre les autres, le tenrec envoie des ultrasons pour ses congénères.
Si les montagnes et les forêts du Japon abritent des ours, des mangoustes, des oiseaux, certains animaux sont liés...
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
Le tarpan est le premier cheval sauvage, à l’origine de tous les chevaux actuels. En Margeride, il a été...
Comment vivent les chats à Tokyo, la ville la plus peuplée au monde? Les Japonais adorent les chats et...
C’est sans conteste le roi des forêts. Solitaire, l’ours brun promène sa silhouette massive, qui peut atteindre 2 mètres,...
Mêlant les points de vue sous-marins et terrestres des photographes Vincent Munier et Laurent Ballesta, ce documentaire fascinant saisit...
Le caméléon nain est l’un des plus petits reptiles du monde. On ne le trouve que sur une île,...
Alors qu’au Kenya les fourmis rouges jouent un rôle clé dans le nettoyage des écosystèmes, les abeilles assurent une...
C’est l’un des serpents marins les plus venimeux du monde. Et pourtant, que ce soit sur la plage, en...
Marc Ancrenaz est un vétérinaire français, spécialiste des singes. En 1996, pour la quatrième fois, il se rend bénévolement...
