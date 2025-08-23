Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’impressionnant flair des chiens de douanes Les douanes américaines ne doivent rien laisser passer : espèces sauvages, colis commandés sur le dark web, substances narcotiques…...

Documentaire Le requin-tigre, capable de percer la carapace d’une tortue À l’aide de la cicatrice, le docteur confirme les suppositions : il s’agit bien d’une attaque de requin-tigre.

Documentaire Comment se nourrit une sangsue ? À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....

Documentaire Cet oiseau utilise ses ailes comme des nageoires Lors de sa longue migration annuelle, le puffin fuligineux plonge régulièrement pour se nourrir de krill.

Conférence Mammouths et compagnie L’Ouest de la France est connu pour ses menhirs et dolmens. Pourtant, l’Homme est présent dans la région depuis...

Documentaire Le concombre de mer, curiosité marine nécessaire à l’écosystème Cet animal marin méconnu joue un rôle de nettoyeur, d’abri, et se défend grâce à l’éviscération.

Documentaire Analyse d’un fossile exceptionnel de bébé dinosaure C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.

Documentaire À la recherche du léopard des neiges au sommet des montagnes Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.

Documentaire Quand les animaux deviennent des stars du cinéma Comment faire « jouer » un animal ? Rencontre avec des animaux pas comme les autres !

Documentaire Le père des chameaux – Les Seigneurs des Animaux Dans le désert du Thar en Inde, Punmaran, un chamelier, guide ses 250 chameaux au cœur du désert, servant...

Documentaire Chimpanzés de la Savane : une nouvelle espèce en train de naître ? Plusieurs troupes de chimpanzés du Mali et du Sénégal ont quitté la forêt et se sont établis dans la...

Documentaire Scandinavie – l’appel de la nature (1/5) L’ours polaire À l’extrême nord de l’Europe, l’archipel de Svalbard, terre norvégienne à la frontière entre les océans Arctique et Atlantique,...

Documentaire Chacun son chien Origine des races, eugénisme, impact sur le comportement et les tares, expériences entre loup et chien. Plus qu’aucune autre espèce...

Documentaire Ce reptile marin était gigantesque et féroce Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...

Documentaire Entre terre et mer – Les anguilles L’anguille d’Australie (Anguilla australis), est une espèce de poissons serpentiforme de la famille des Anguillidés. Elle est originaire des...

Documentaire Nos amies les bêtes Préparez-vous à faire connaissance avec d’étonnants compagnons…Le plus souvent, ils passent inaperçus. Ce sont des créatures aux capacités surprenantes,...

Les chasseurs de pythons traquent l’anaconda vert dans le bassin de, l’Amazone au Pérou. Une fois de retour en...

Documentaire Ils protègent les espèces menacées En Espagne, ces hommes et ces femmes veulent préserver les espèces en danger. Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret

Documentaire L’école des bébés animaux : séance de vaccination chez les lionceaux Quatre bébés lions vont recevoir la visite de la vétérinaire : ils ont trois mois et demi et il...