Avec deux petits qui essayent de lui chiper ses proies, cette femelle lynx doit rester sur ses gardes.
Les douanes américaines ne doivent rien laisser passer : espèces sauvages, colis commandés sur le dark web, substances narcotiques…...
À l’aide de la cicatrice, le docteur confirme les suppositions : il s’agit bien d’une attaque de requin-tigre.
À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....
Lors de sa longue migration annuelle, le puffin fuligineux plonge régulièrement pour se nourrir de krill.
L’Ouest de la France est connu pour ses menhirs et dolmens. Pourtant, l’Homme est présent dans la région depuis...
Cet animal marin méconnu joue un rôle de nettoyeur, d’abri, et se défend grâce à l’éviscération.
C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.
Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.
Comment faire « jouer » un animal ? Rencontre avec des animaux pas comme les autres !
Dans le désert du Thar en Inde, Punmaran, un chamelier, guide ses 250 chameaux au cœur du désert, servant...
Plusieurs troupes de chimpanzés du Mali et du Sénégal ont quitté la forêt et se sont établis dans la...
À l’extrême nord de l’Europe, l’archipel de Svalbard, terre norvégienne à la frontière entre les océans Arctique et Atlantique,...
Origine des races, eugénisme, impact sur le comportement et les tares, expériences entre loup et chien. Plus qu’aucune autre espèce...
Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...
L’anguille d’Australie (Anguilla australis), est une espèce de poissons serpentiforme de la famille des Anguillidés. Elle est originaire des...
Préparez-vous à faire connaissance avec d’étonnants compagnons…Le plus souvent, ils passent inaperçus. Ce sont des créatures aux capacités surprenantes,...
\r\n\r\nLes chasseurs de pythons traquent l’anaconda vert dans le bassin de, l’Amazone au Pérou. Une fois de retour en...
En Espagne, ces hommes et ces femmes veulent préserver les espèces en danger. Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret
Quatre bébés lions vont recevoir la visite de la vétérinaire : ils ont trois mois et demi et il...
Plus d’un millier d’espèces de dinosaures parcouraient autrefois la Terre. Découvrez quels étaient les plus gros et les plus...
