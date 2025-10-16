Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. Des bébés qui vont connaitre en seulement quelques semaines, une évolution fulgurante. Qu’ils représentent la race la plus prisée, la plus attachante, la plus rare et parfois la pus espiègle, ces chiots et chatons ont tous un point commun : ils traversent la période la plus marquante de leur vie, celle de leurs premiers pas.
Et pour les aider à grandir, partout en France, des passionnés donnent tout leur temps et toute leur affection.