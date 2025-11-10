Documentaire

Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu’ils soient intégralement protégés par la loi, des gorilles adultes sont encore trop souvent tués par des braconniers, laissant derrière eux des bébés orphelins.

Sur l’île d’Evengué, Nicholas Bachand partage sa vie avec ces jeunes gorilles orphelins. Son défi quotidien est d’amener ces gorilles habitués aux humains à survivre de façon autonome afin de pouvoir un jour les relâcher en pleine forêt.

La réintroduction des gorilles en milieu naturel représente tout un défi. Comme les jeunes orphelins n’ont pas eu la chance d’apprendre avec leur mère, c’est à Nicholas Bachand et aux soigneurs que revient la tâche de leur enseigner les notions élémentaires de survie.

Auteurs : Yves Lafontaine & Louise Girard

Réalisateur : Guilhem Rondot

Producteur : Productions Nova Média