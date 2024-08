Documentaire



Si l’animal est le meilleur ami de l’homme… La SPA de Marseille est sans doute le meilleur ami des animaux ! C’est l’un des plus grands refuges de France : 5 hectares. Et pas moins de 12.000 bêtes de toutes sortes : des chiens perdus comme Mauser dont on recherche le propriétaire pour d’émouvantes retrouvailles, ou ceux qui espèrent se faire adopter comme Farina… Mais aussi des cochons sauvages, comme Pumba, retrouvé en plein centre-ville, un rat, dernier rescapé d’une famille de plusieurs centaines d’individus, un épervier à l’aile brisée qui n’en reste pas moins un redoutable rapace, etc… Aux petits soins pour eux, une équipe passionnée et soudée. Sous la houlette de Xavier, un directeur haut en couleur, jamais avare de bonne humeur, une quarantaine de salariés et une centaine de bénévoles se mettent au service de nos amis les animaux. Parmi ces hommes et ces femmes dévoués : Dorian, le soigneur au grand coeur, Vito, le capteur, qui n’hésite pas à travailler de nuit, Céline, la vétérinaire, qui va devoir sauver l’aile de l’épervier, Adam et sa femme toiletteurs pour chiens et psychologues canins à leurs heures, mais aussi Meghane à l’accueil, qui reçoit tout aussi bien les particuliers qui abandonnent leur animal que les familles en quête d’un nouveau compagnon, et parfois même qui met le doigt sur des trafics d’animaux. Le lieu grouille de vie et d’histoires toutes plus incroyables les unes que les autres… Bienvenue à la SPA de Marseille.

Réalisateur : Sophie Rabiller