Le lynx du Canada est un félin parfaitement adapté à la vie dans la neige.
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Conséquence de la folie des grandeurs du narcotrafiquant Pablo Escobar, des hippopotames venus d’Afrique se sont multipliés dans les...
Dans le sud-ouest de l’Europe, un duel s’engage entre un lézard ocellé et une mante. Entre les deux, le...
Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Pesant de trois à quatre tonnes, les hippopotames peuvent courir jusqu’à 48km/h sur de courtes distances, détruisant tout ce...
Sur les pentes sauvages des Cévennes, une petite ruche abrite une colonie d’abeilles noires, héritières d’une lignée ancienne adaptée...
Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
Le plateau tibétain s’étend à plus de 4.000 mètres d’altitude. Seules les montagnes enneigées du Kunlun semblent, au loin,...
Dans le parc national de Loango au Gabon, la zoologue Martha Robbins étudie le comportement social des gorilles des...
Rarement observés dans leur milieu naturel, les kangourous arboricoles peuplent les forêts du plateau d’Atherton, en Australie. Ce documentaire dévoile...
Gros plan sur des comportements insolites de diverses espèces animales tels que la salivation excessive des dromadaires ou les...
L’image populaire du poisson rouge est celle d’une créature simple, incapable de retenir une information plus de trois secondes....
Charlotte, la femelle capibaras du zoo de Hambourg, met bas ses petits rongeurs un à un à la fois,...
Pleine de vie, la plage attire non seulement les vacanciers qui s’y prélassent mais également de nombreux animaux aux...
Comptant l’une des plus importantes réserves de reptiles au monde, l’Australie abrite aujourd’hui plus de cent-quarante espèces de serpents....
Capables de se coordonner et de travailler en meutes, les canidés sauvages se révèlent être de redoutables prédateurs, qui...
La tortue étoilée de Madagascar (Geochelone elegans), également connue sous le nom de tortue radiée, est une espèce de...
Ses pattes, ses griffes et ses molaires lui permettent d’attraper du poisson, mais il n’est pas assez bien équipé...
Il y a une vingtaine d’années, le vautour avait quasiment disparu d’Europe. Grâce à des campagnes de réintroduction, vautours...
L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...
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