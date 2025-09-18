Fille aînée de Louise et Michel Pageau, l’homme qui parle avec les loups, Nathalie Pageau a hérité du don...
Une diversité de formes et de modes de vie : voilà le monde insoupçonné des araignées ! si on...
En Europe, face à l’explosion du nombre de chats, les défenseurs de l’environnement tirent la sonnette d’alarme. Chaque année...
Ce mâle s’installe dans un vieux terrier de chien de prairie avant d’y attendre sa partenaire pendant plusieurs jours.
Il est le 4e animal préféré des français, derrière le chien, le chat et le cheval… Le dauphin est...
Le tigre de Sibérie est la plus grosse espèce de tigre. Pour prospérer, ce prédateur a besoin de 8...
L’évolution des loups a fait d’eux des super prédateurs. Mais comment ont-ils survécu aux glaciations, aux massacres et aux...
Face aux crocodiles, les maîtres des rivières, les gnous sont impuissants. Beaucoup sont piétinés ou se brisent les os...
Cette série décrypte les comportements les plus surprenants du monde animal et végétal… La nature offre des solutions créatives...
Au cœur du lagon de Nouvelle-Calédonie, un monde invisible se dévoile : celui des requins, souvent redoutés, mais ici...
Rejetée par sa mère à la naissance, Digit, femelle gorille, a été adoptée par Pierre et Eliane Thivillon, fondateurs...
Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont vulnérables face aux nombreux dangers. Qu’ils grandissent en groupe ou avec une...
Le carcajou, aussi appelé glouton, est un animal farouche dont la réputation de férocité dépasse largement sa taille. Prédateur...
Plongez au cœur du Far West avec Beky, une jeune éleveuse passionnée, dans une journée inoubliable au ranch. Entre...
Fourmilières, termitières ont depuis longtemps fasciné les humains. Ces constructions complexes offrent des réseaux de tunnels souterrains pour les...
De l’Utahraptor, pas plus grand qu’un homme, au T. Rex, véritable géant, cet épisode révèle tout sur la...
Au coeur du Québec, le quotidien d’une mère ourse et de ses deux petits, rythmé par la recherche...
Jean-Claude Renaud est parvenu à faire reproduire les loutres en captivité. Il utilise une couveuse spéciale afin d’observer en...
5 petits cochons suit en parallèle la vie de 5 jeunes cochons de leur naissance à l’âge adulte. Un...
C’est au Guatemala, au pied du Mont Agua que l’on trouve ce petit animal mythique, cousin du kangourou et...
