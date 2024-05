Documentaire



C’est la capitale mondiale des limousines, ces voitures de luxe aux dimensions XXL. A Las Vegas, plus d’un millier de « Limo » sont en circulation. Bar, jacuzzi et même piste d’hélicoptère, toutes les options sont permises pour ces voitures hors-norme qui peuvent atteindre 33 mètres de long et transporter jusqu’à 46 personnes ! Dans la ville qui ne dort jamais, les touristes en raffolent. Les limousines peuvent se louer jusqu’à 400 euros de l’heure.