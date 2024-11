Documentaire

Ces dernières années, japonais et américains sont de plus en plus nombreux à se marier à l’étranger ; à Hawaï pour son soleil et ses plages ou à Paris pour son atmosphère romantique. Les Européens, quant à eux, préfèrent Chypre où ils peuvent se marier en 24 heures.

Si l’amour est la motivation principale pour la plupart, certains se marient par obligation religieuse ou par convenance. En tout état de cause, le mariage est un nouveau business fructueux.