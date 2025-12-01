Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les montres de seconde main, un marché devenu juteux Cyril loue une Ferrari pour mieux vendre à ses clients

Documentaire Cette mairie a dit non à la gestion des parkings par les sociétés privées Des parkings en bord de mer 10 fois moins chers et gérés par la ville Un documentaire de Clémentine...

Documentaire Grands patrons : trop bien payés ? Certains grands patrons ne semblent pas connaitre la crise. Leur rémunération et leurs privilèges sont-ils justifiés ? Alors qu’on...

Documentaire Impôts locaux : quand la facture explose En France, les impôts locaux ont fortement augmenté. Ce document évoque les différents raisons de cette hausse et présente...

Documentaire Ras-le-bol fiscal : les révoltés de l’impôt C’est une mauvaise humeur qui traverse toute la France. Les hausses d’impôts sont jugées de moins en moins supportables....

Documentaire Don d’argent à l’Etat : est-ce possible ? Saviez-vous qu’il était possible de donner de l’argent à l’Etat pour rembourser la dette publique ? Un documentaire de...

Article Comment investir en bourse avec un petit budget ? Investir en bourse est souvent perçu comme une activité réservée aux riches, mais la réalité est bien différente. Même...

Documentaire Super Cash Me Après avoir exposé la malbouffe dans Super size Me, Morgan Spurlock s’attaque à son gagne-pain en révélant tous les...

Documentaire Vacances budget serré : chaque euro compte Pour de nombreuses familles, les vacances sont certes, l’occasion de profiter, mais quand le budget est serré il faut...

Documentaire Mémoire, le business de la peur Perdre la mémoire est la maladie qui effraie le plus les Français juste après le cancer (sondage Ipsos juin...

Documentaire Comment éviter les pesticides dans nos assiettes ? Du thé infusé aux pesticides ? Souvent présenté comme l’allié de la santé par excellence et consommé par deux...

Documentaire Dubaï : félins de compagnie Aux Emirats Arabes Unis la folie des félins fait des ravages… On estime que cette pétromonarchie ne compterait pas...

Documentaire Comment les hypermarchés nous font marcher ! La France est le pays qui compte le plus grand nombre d’hypermarchés par habitant, un secteur très lucratif qui...

Documentaire Los Angeles, ville d’accueil pour stars françaises Omar Sy dont l’installation à Los Angeles avait été annoncée en juin dernier serait déjà sur place. L’acteur se...

Documentaire La folie Folix C’est l’histoire à peine croyable d’un Marseillais, kiné de profession, qui en avait assez de voir ses enfants plantés...

Documentaire Food Inc (1/2) Food, Inc. décortique les rouages d’une industrie qui altère chaque jour notre environnement et notre santé. Des immenses champs...

Documentaire Églises à vendre : l’incroyable reconversion des églises abandonnées en France Chaque année, des édifices religieux à l’abandon sont vendus à des particuliers ou à des investisseurs. L’Eglise ou les...

Documentaire Hôtels de rêve au pays des maharadjas Francis, un français installé depuis plusieurs années en Inde, s’est lancé dans l’immobilier de luxe. Il possède maintenant 25...