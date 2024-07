Documentaire



Hausse des prix, gel des salaires, pouvoir d’achat sans cesse en baisse, la vie est aujourd’hui devenue de plus en plus difficile pour des millions de Français. Mais, avec un peu d’audace et une bonne dose d’imagination, il est possible de maintenir son niveau de vie. Nourriture gratuite, voiture « à l’œil », vacances offertes… c’est possible et tout le monde peut en profiter. Il suffit de trouver les bons plans. Nous avons découvert que des milliers de personnes vivent au-dessus de leurs moyens… en toute légalité. Certains ont même choisi d’abandonner leur travail pour traquer les bonnes affaires, chasser les produits gratuits et arrondir leurs fins de mois… Mais, attention, certaines pratiques peuvent se révéler dangereuses. D’aucuns sont prêts à jouer les « cobayes » et prendre des risques, y compris avec leur santé, pour quelques milliers d’euros en plus. La loi met-elle suffisamment en garde les conduites à risque ? Quelles sont les meilleures combines ? Où se cachent les bonnes affaires ? Un documentaire de Céline Destève.