Pénélope, la petite ânesse naine, est destinée à devenir animal de compagnie. Mais entre la séparation avec sa mère et son arrivée difficile dans son nouveau foyer, réussira-t-elle a trouvé sa place ?
Lorsque l’on évoque l’éléphant, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images de puissance brute et de taille démesurée. Il est...
Alors que partout dans le monde de multiples espèces sauvages sont menacées…d’autres affichent une expansion inédite. Le raton laveur...
Pour ces insectes, l’accouplement est une prouesse acrobatique. Vient ensuite le moment de la ponte pour les femelles, qui...
Présentes chez bon nombre de mammifères, les vibrisses – communément appelées moustaches – sont bien plus que de simples...
Elle est aux petits soins pour ses tapirs
Ce singe possède le langage le plus complexe après l’homme
Pour côtoyer les grands requins, il faut aller au bout du monde. Pourtant, il y a un siècle à...
Si nous avions des yeux de la taille d’un pamplemousse…
Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....
Le monde animal regorge de créatures fascinantes, et parmi celles-ci, les pécaris occupent une place unique. Souvent confondus avec...
Du désert du Kalahari jusqu’aux frontières du Zimbabwe et de la Zambie, Olivier Houalet, l’homme-guépard, entraîne le téléspectateur sur...
Dans le sud de la République Dominicaine, près de la frontière haïtienne, s’étend un immense lac d’eau salée, le...
La savane se trouve dans une bonne partie de l’Afrique au sud du Sahara, sauf les forêts tropicales qui...
Au petit jour, dans un concert de cris assourdissants, des dizaines de milliers d’oiseaux prennent leur envol au-dessus des...
La pieuvre diurne est la plus puissante de sa catégorie, grâce à une association ingénieuse de tentacules, ventouses et...
Les oiseaux ont partagé avec l’humanité une relation complexe, oscillant entre admiration et exaspération. Jadis, ces créatures aériennes étaient...
Le laticauda colubrina est un serpent particulièrement doué pour nager. Son venin, dix fois plus puissant que celui du...
Une touriste tuée, deux autres gravement blessés. Depuis quelques semaines, les requins sèment la panique à Sharm El Sheikh...
Les chauves-souris, qui peuplent la planète depuis plus de cinquante millions d’années, sont les seuls mammifères capables de voler....
Dans la grande forêt d’Alsace, Fine la renarde élève ses cinq renardeaux en bonne mère de famille. Parmi eux,...
