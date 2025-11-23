Ressources Dans la même catégorie

Article 4 faits insolites sur les éléphants Lorsque l’on évoque l’éléphant, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images de puissance brute et de taille démesurée. Il est...

Documentaire Ratons Laveurs : adorables et ingénieux Alors que partout dans le monde de multiples espèces sauvages sont menacées…d’autres affichent une expansion inédite. Le raton laveur...

Documentaire Les roues d’accouplement des demoiselles Pour ces insectes, l’accouplement est une prouesse acrobatique. Vient ensuite le moment de la ponte pour les femelles, qui...

Article À quoi servent les vibrisses chez les animaux ? Présentes chez bon nombre de mammifères, les vibrisses – communément appelées moustaches – sont bien plus que de simples...

Documentaire L’incroyable langage des singes Ce singe possède le langage le plus complexe après l’homme

Conférence Les grands requins blancs de Méditerranée Pour côtoyer les grands requins, il faut aller au bout du monde. Pourtant, il y a un siècle à...

Documentaire Les crocs de la colère – Le retour du loup divise Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....

Article A la découverte du monde des pécaris Le monde animal regorge de créatures fascinantes, et parmi celles-ci, les pécaris occupent une place unique. Souvent confondus avec...

Documentaire Instinct sauvage – Botswana, le grand rassemblement des éléphants Du désert du Kalahari jusqu’aux frontières du Zimbabwe et de la Zambie, Olivier Houalet, l’homme-guépard, entraîne le téléspectateur sur...

Documentaire Les gardiens des crocodiles américains Dans le sud de la République Dominicaine, près de la frontière haïtienne, s’étend un immense lac d’eau salée, le...

Documentaire La savane africaine La savane se trouve dans une bonne partie de l’Afrique au sud du Sahara, sauf les forêts tropicales qui...

Documentaire Le rendez-vous des oiseaux, le Banc d’Arguin Au petit jour, dans un concert de cris assourdissants, des dizaines de milliers d’oiseaux prennent leur envol au-dessus des...

Documentaire L’impressionnante force du poulpe diurne La pieuvre diurne est la plus puissante de sa catégorie, grâce à une association ingénieuse de tentacules, ventouses et...

Documentaire Pigeons, le fléau des villes Les oiseaux ont partagé avec l’humanité une relation complexe, oscillant entre admiration et exaspération. Jadis, ces créatures aériennes étaient...

Documentaire Le cobra de mer, redoutable serpent capable de nager pendant 8 heures d’affilée Le laticauda colubrina est un serpent particulièrement doué pour nager. Son venin, dix fois plus puissant que celui du...

Documentaire Alerte : les requins attaquent ! Une touriste tuée, deux autres gravement blessés. Depuis quelques semaines, les requins sèment la panique à Sharm El Sheikh...

Documentaire Les chauves-souris : fascinantes et menacées Les chauves-souris, qui peuplent la planète depuis plus de cinquante millions d’années, sont les seuls mammifères capables de voler....