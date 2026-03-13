Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La vie des animaux nocturnes Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...

Article Pourquoi le grand requin blanc fuit-il les aquariums ? Le grand requin blanc demeure l’un des rares prédateurs marins que l’homme n’a jamais réussi à maintenir en captivité...

Documentaire Le lièvre arctique prospère sous le soleil de minuit En restant dans un grand groupe, les lièvres arctiques rendent la tâche ardue pour les loups, qui n’ont pas...

Documentaire Un sanctuaire pour les gorilles victimes de raconnage Sur l’île d’Evengué, au Gabon, Nicholas Bachand partage sa vie avec de jeunes gorilles orphelins. Son défi quotidien est...

Article Assurance chat : fonctionnement, garanties et remboursements Accueillir un chat au sein de son foyer est une expérience source de joie et de complicité inégalée. Pourtant,...

Documentaire Paralititan VS sarcosuchus Ce jeune paralititan se trouve dans une situation particulièrement effrayante : il est coincé entre deux prédateurs géants, un...

Documentaire Ce toupaye échange ses excréments contre du nectar En Malaisie, sur le mont Kinabalu, un toupaye a conclu un pacte pour le moins étonnant avec une plante...

Documentaire Le loup : un pêcheur indomptable ? Une espèce en pleine mutation Le loup de Colombie-Britannique se lance à la conquête de l’eau, pêche le saumon et nage. D’après plusieurs spécialistes,...

Documentaire Les dauphins d’Amazonie : naître, vivre et évoluer dans l’eau Chan, le vieux dauphin rose, nage avec élégance à la recherche de nourriture. Un poisson-chat ne lui échappera pas…...

Documentaire Ce lézard fait le mort pour sauver sa vie ! Pour échapper à un serpent et sauver sa vie, ce lézard a une astuce bien particulière : il fait...

Conférence Insectes : l’alimentation de demain ? Nos liens aux insectes sont pluriels. Parfois ils nous effraient. Ils sont souvent méconnus, même s’ils sont partie intégrante...

Documentaire Xenius – Les insectes utiles dans les jardins et dans l’agriculture \r

\r

Les insectes utiles sont-ils efficaces contre les ravageurs dans les jardins et dans l’agriculture ? Grâce à eux, peut-on...

Documentaire Les secrets fascinants des chauves-souris Les chauves-souris sont apparues sur la planète bien avant l’espèce humaine. Depuis lors, elles ont affronté avec succès les...

Documentaire Chiens dépisteurs de maladie Cancers, épilepsie, diabète, ces maladies dévastatrices mobilisent la planète médicale. Aujourd’hui certains chercheurs se font aider par des collaborateurs...

Documentaire Echapper aux loups – Une année dans le Canada sauvage Déclinée en quatre saisons, une ode à la spectaculaire nature canadienne. Au premier jour du printemps, la vie reprend...

Article Le redoutable piranha est-il vraiment un mangeur de chair ? Le piranha est souvent décrit comme un redoutable prédateur des eaux douces d’Amérique du Sud. Ce poisson carnivore a...

Documentaire La réunion : Algues rouges et tortues vertes Du CNRS de Strasbourg à Kélonia, l’observatoire des tortues marines de La Réunion, Katia Ballorain consacre les travaux de...