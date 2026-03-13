Un million de faucons de l’Amour se rassemblent chaque année dans une vallée du Nord-Est de l’Inde, dans un but bien précis.
C’est le plus grand rassemblement d’oiseaux de proies de la planète.
Un million de faucons de l’Amour se rassemblent chaque année dans une vallée du Nord-Est de l’Inde, dans un but bien précis.
C’est le plus grand rassemblement d’oiseaux de proies de la planète.
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Le grand requin blanc demeure l’un des rares prédateurs marins que l’homme n’a jamais réussi à maintenir en captivité...
En restant dans un grand groupe, les lièvres arctiques rendent la tâche ardue pour les loups, qui n’ont pas...
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Parfois, sous l’eau, c’est un peu bizarre.
Accueillir un chat au sein de son foyer est une expérience source de joie et de complicité inégalée. Pourtant,...
Ce jeune paralititan se trouve dans une situation particulièrement effrayante : il est coincé entre deux prédateurs géants, un...
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\r\n\r\nLes insectes utiles sont-ils efficaces contre les ravageurs dans les jardins et dans l’agriculture ? Grâce à eux, peut-on...
Les chauves-souris sont apparues sur la planète bien avant l’espèce humaine. Depuis lors, elles ont affronté avec succès les...
Cancers, épilepsie, diabète, ces maladies dévastatrices mobilisent la planète médicale. Aujourd’hui certains chercheurs se font aider par des collaborateurs...
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