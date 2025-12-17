Parfois, ça se passe bien.
Le renard roux a une technique assez spéciale pour attraper les campagnols…
Pour le savoir, les spécialistes examinent un indice que le requin a laissé derrière lui.
À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...
Le cachalot, un champion de l’apnée
Des petites chouettes voient le jour dans une campagne française.
Si l’on demandait à un passant de décrire une souris, les adjectifs qui surgiraient seraient probablement « petite », « rapide », voire...
C’est l’un des plus grands mammifères de tous les temps !
L’apprentissage sur le tas !
Au Kirghizistan, dans les montagnes de Tian Shai, vit Hassan Baï’ake, une des derniers aigliers d’Asie centrale. A 62...
Au cours de ses études vétérinaires, Brieuc Fertard s’intéressa plus particulièrement à la pathologie des reptiles. Il dirige aujourd’hui...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage La limace de mer est surnommée la « danseuse espagnole ».
La Réunion est la seule île au monde à abriter deux espèces de pétrels strictement endémiques. Comme dans de...
Les orques ne connaissent aucun prédateur mais sont les prédateurs de tous : baleines, dauphins, éléphants de mer, phoques,...
Cet organe bruiteur, aussi appelé cascabelle, est synonyme de danger dans le désert. Savez-vous vraiment comment il fonctionne ?
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Les mouches nous apparaissent souvent comme des insectes dégoûtants. Pourtant elles ne sont pas là que pour nous embêter,...
L’alligator ne se contente pas d’habiter un étang, il le déblaie, l’agrandit si besoin et entretient ses fondations.
Le Cagou est en voie d’extinction, c’est pour cela qu’une équipe spécialisée travaille toute l’année pour le protéger. Cédric...
Des chinchillas chouchoutés pour le grand concours !
Cette visite guidée va nous permettre de mieux connaître la famille des crocodiliens : crocodiles, alligators, caïmans… et d’apprendre...
