Sur les traces d’une jument de Przewalski, d’une chienne citadine et de deux philosophes (Baptiste Morizot et Vinciane Despret), une réflexion passionnante sur notre rapport aux autres vivants qui, en inversant la perspective, pose des questions inédites sur notre place dans le monde.

Stipa, une vieille jument sauvage de Przewalski, évolue depuis vingt-cinq ans dans l’immensité du Causse Méjean aux côtés de ses congénères. Amaigrie et malade, elle vit ses derniers jours. Sous la pluie, le vent et le soleil ardent, le philosophe Baptiste Morizot passe de longs moments aux côtés de la famille de Stipa : les chevaux l’aident dans son enquête sur nos interdépendances entre vivants et sur la longue histoire évolutive qui nous unit. Dans un tout autre environnement, entre les métros, les trains et les autoroutes, de conférence en conférence, la chienne Alba suit son amie humaine, elle aussi philosophe, Vinciane Despret. Timide et méfiante envers les primates sociaux que nous sommes, Alba a trouvé un nouvel équilibre en rencontrant Vinciane. Ensemble, elles sillonnent l’Europe et osent poser de nouvelles questions et proposer d’inverser la perspective anthropocentrique…

« Langues étrangères »

D’où vient ce « monde d’entre-soi » que s’est fabriqué l’animal Homo sapiens occidental, qui l’a poussé à se percevoir comme en dehors de la nature ? À l’heure où la catastrophe écologique nous guette, il devient urgent de prendre conscience de ce biais mortifère, hérité d’un humanisme dévoyé, et de décentrer notre regard sur ces autres animaux que nous côtoyons de moins en moins. Sylvère Petit, apiculteur, photographe et cinéaste, propose dans ce documentaire « interespèces » de se frotter aux travaux de deux penseurs avant-gardistes qui questionnent de manière radicale nos représentations sur la place de l’humain au sein du monde vivant. On y voit Baptiste Morizot et Vinciane Despret articuler une pensée moderne, écologiste et profondément poétique, qui passe aussi, tout en tâtonnements, par une réinvention du langage, où les mots manquent pour évoquer une expérience non anthropocentrée. « Si nous ne savons pas que les animaux écrivent, n’est-ce pas tout simplement parce que nous ne savons pas lire les langues étrangères ? » interroge avec malice Vinciane Despret. En parallèle, Vivant parmi les vivants réserve de longues séquences à ses protagonistes autres qu’humains : filmées à hauteur de chien ou d’équidé, tantôt paisibles, tantôt saisissantes, elles s’éloignent de la parole humaine pour donner toute leur place à leurs comportements singuliers. Le documentaire invite ainsi à ouvrir notre écoute et notre attention à ces êtres si différents de nous et nous incite à repenser notre manière de partager ce monde, en voisins interdépendants. « Faire justice à leur manière différente d’exister », défend Baptiste Morizot : un premier pas vers un changement de paradigme.

Documentaire de Sylvère Petit (France, 2023, 1h35mn)

